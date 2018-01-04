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Nasrallah'tan 'İran' çıkışı! Gelecek bir savaşta...

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'daki krizin siyasi değil ekonomik nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

04 Ocak 2018 Perşembe 08:53
Nasrallah'tan 'İran' çıkışı! Gelecek bir savaşta...

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'da El Meyadin kanalına açıklamalarda bulundu.

İran'daki krizin siyasi değil ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirten Nasrallah, olayların bir grup bankanın iflas ettiğini açıklamasıyla başladığını dile getirdi. Nasrallah, konuya bazı siyasi kesimlerin müdahil olduğunu, protestoları kullanarak olaya siyasi bir boyut kazandırdıklarını ifade etti.

İran yönetimininse konuyla sessizce ve endişeye mahal vermeyecek şekilde ilgilendiğini kaydeden Nasrallah, "Şu an yaşananlar iyi bir şekilde kontrol altına alınıyor. 2009'da yaşananlar ile kıyaslanamaz" ifadelerini kullandı.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, dün İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmada ülkesinde son günlerde gerçekleşen gösterilerin sona erdirildiğini savunmuştu.
Caferi, olaylardan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.

'ABD'NİN KUDÜS KARARI İSRAİL'İ BİTİRECEK'

Öte yandan, ABD'nin Kudüs kararına değinen Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklaması, İsrail'in bitmesi anlamına geliyor. Trump, çözüm sürecini baltalayarak, süreci sonlandırdı" dedi.

Nasrallah, "Direnişçiler çalışıyor. Gelecek bir savaşta zafer kazandırabilecek her türlü silahı elde etmek için gece gündüz çalıştılar. Bölgede büyük bir savaş meydana gelmesi halinde masada her türlü ihtimal var. Direniş ekseni, İran, Filistin, Suriye ve Lübnan'dan oluşuyor. Yemen de bu eksene katılmaya hazır" yorumunu yaptı.
ABD'nin Hizbullah ile son iletişim girişimlerinin, Trump'ın seçilmesinin ardından görevi teslim almadan önce gerçekleştiğini aktaran Nasrallah, ayrıntılı bilgi vermeden, Hizbullah ile bazı Avrupalı istihbarat birimleri arasında işbirliği bulunduğuna dikkati çekti.

'SURİYE'DEN ÇIKIŞIMIZ YÖNETİME BAĞLI'

Hasan Nasrallah, Suriye'deki savaşa dair, "Suriye'de belli bir hedef için girdik. Hedef gerçekleştiğinde oradaki mevcudiyetimiz de sona erecek. Ülkeden çıkış kararımız, Suriye'deki yönetime bağlı" diye konuştu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile son olarak birkaç hafta önce görüştüğü bilgisini veren Nasrallah, Esad'ın devlet başkanlığına tekrar aday olmasının yeni bir konu olmadığını, bir süredir masada duran bir mevzu olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 08:53
  1. Nasrallah
  2. Lübna
  • Adsız.Adsız.55 dk önce
    Ekonomik krizi Suriye Yemen yayılmacılığı ihtirası doğurdu.En az 100 milyar dolar buralara gömüldü,hemde müslüman kanı akıtılarak....O açığı kapatmak için bankalar batırıldı....Olayı doğru okuyalım.....Abd iti değilmiydi İrana yol veren.?Saddamı Kuveyte sokup sonrada tepesine binen aynı abd iti değilmiydi.....Hala ders almayacakmısınız ey gafiller....
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