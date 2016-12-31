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Nasır sorunundan nasıl kurtulunur?

El-ayakların yere sürtünmesi sonucu derinin kalınlaşması ve sertleşmesi ile meydana gelen tümseğe nasır denir.

Nasır sorunundan nasıl kurtulunur?
Eklenme: 31 Aralık 2016, 15:02
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Nasır nedir?

El-ayakların yere sürtünmesi sonucu derinin kalınlaşması ve sertleşmesi ile meydana gelen tümseğe nasır denir.

Ayaklarda nasır neden olur?

- Ayağın yere sürtünmesi

- Uzun yol yürümek

- Ayak parmaklarında deformasyon

- Sıkı ayakkabı giymek

- Yanlış yürüme hareketi

- Ayağın fazla kemikli olması

- Yüksek topuklu ayakkabı giymek

- Yalın ayak yürümek

Nasır sorununa karşı ne yapılmalı?

- Pamuklu çorap giyilmeli

- Ayakkabı içerisinin rahat olmasına özen gösterilmeli

- Dar ayakkabılar giyilmemeli

- 6 santimetreden uzun topuklu ayakkabılar giyilmemeli

- Ayaklar daima temiz tutulmalı

- Ayaklar düzenli olarak nemlendirilmeli

- Ayakların rahat edebileceği uygun ayakkabılar giyilmeli

- Ayakların kuru kalmasına özen gösterilmeli

- Kızartma, kırmızı et, kafein, şeker ve katkılı gıdalardan uzak durulmalı

- Yeterli vitamin alınmalı

Nasır sorunundan nasıl kurtulunur?

Karbonat: Ilık su ile dolu bir kovaya 2-3 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Ayaklarınızı 10-15 dakika boyunca bu suda ıslatın. Ölü derileri kaldırmak için bir ponza taşı yardımı ile nasırlı bölgeyi ovun.

Limon: Nasırlı bölgeye taze limon suyu sürün ve kurumasını bekleyin. Bu işlemi günde 3 kez tekrar edin.

Sarımsak: Nasırlı bölge üzerine bir dış sarımsak sürün ve cildi kurumaya bırakın. Ertesi sabah ayaklarınızı ılık su ile yıkayın. Nasır kaybolana kadar bu işlemi her gece tekrar edin. Diğer bir seçenekte iki diş sarımsağı ezerek içerisine biraz sirke ekleyin. Daha sonra bu karışımı nasırlı bölgeye sürün. Üzerine bir pamuk koyarak bantla sabitleyin. 2-3 saat bekledikten sonra bandı çıkarın ve bölgeyi temizleyin. Bu işlemi birkaç hafta boyunca her gün tekrarlayın.

Terebentin yağı: İnce bir beze buz sararak iki dakika boyunca nasırlı bölgeye masaj yapın. Daha sonra teranbentin yağını nasırlı alana sürün. Üzerine bir bant yapıştırıp gece boyu açık bırakın. Bu işlemi yatmadan önce her gün uygulayın.

 

 
EtiketlerNasırNasır sorunundan nasıl kurtulunur?Nasır sorununa karşı ne yapılmalı?Ayaklarda nasır neden olur?Nasır nedir?
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