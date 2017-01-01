Nasıl Tercih Yapılmaz

Sık rastlanan bu yanılgıların üstesinden gelebilmenin yolları hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Rehberlik Koordinatörü Murat Acet, “İlk ve en önemli koşul tercih süreci boyunca doğru kaynaklardan bilgi edinmek, araştırmacı ve talepkar olmak, gündemi takip ederek hedeflerinize ve kendinize uygun bir tercih listesi oluşturmak. Puanlarımızı dile getirmeyi çok seviyoruz ama bu yanıltıcıdır ve yıldan yıla değişir. Bir öğrencinin üniversiteye yerleşmesindeki en önemli kriter başarı sıralamasıdır. Bu dönemin en önemli tavsiyesi ise duygusal olarak istek sıranızı, teknik olarak başarı sıranızı dikkate almak” şeklinde konuştu.

Bugüne dek adaylar ve velilerin tercih sürecinde yaptıkları hatalar ve yanlış kararlardan yola çıkarak uyarılarda bulunan Murat Acet, bu kritik dönemde yapılmaması gerekenleri şöyle sıraladı.

- “Puanım ziyan olsun istemiyorum, o yüzden x bölümünü yazacağım” diyerek tercih yapılmaz; Puanın senin belirli zaman dilimindeki öğrenmelerinin sayısal karşılığıdır. Puanının yettiği her bölüm ve meslek, ilgi ve yeteneklerine uygun olmadığı gibi seni yaşamının geri kalan kısmında mutlu etmeyebilir.

- “Aile mesleğini sürdürmek için y bölümünü seçtim” diyerek tercih yapılmaz. Böyle bir kararın sorumluluğunu tek başına üstlenmek oldukça zor. Ayrıca aile ve ortak başarı duygusu güzeldir, insanı zorlu yaşam koşullarında güvende tutar. Ancak sen hayallerin ve başarmak istediklerinle tek ve özelsin.

- “Bu bölüm geleceğin en popüler mesleği imiş” diyerek tercih yapılmaz. Mesleklerin ve bölümlerin toplumdaki algısı ve geçerliliği zamanla değişebilir. Geleceğin meslekleri değil, mesleklerin geleceği ve gelecek kurgusunda senin kendine biçtiğin rol daha önemli olsa gerek.

- “Ben bu bölümü şu şehirde kesinlikle okuyamam” diyerek tercih yapılmaz. Yaşamının bundan sonraki sürecini doğrudan etkileyecek bu anlamlı ve zor tercihi tek bir kıstasa bağlamak ve genelleyerek sonuçlara varmak sana ve kariyerine bir şey kazandırmayacaktır.

- “Arkadaşlarımla beraber bu bölümde okuyacağız” diyerek tercih yapılmaz. Sosyal ilişkilerin ve duyguların hayatında vazgeçilmez bir yer tutar. Hatır için çiğ tavuk yenir ama isteklerini ve hayallerini gerçekleştirme konusunda tüm kararlar sana ait olmalıdır.

- “Çok iyi konuşuyorum, yakın çevrem benden iyi avukat olacağını söylüyor” diyerek tercih yapılmaz. Tüm mesleklerin ve bölümlerin birbirinden farklı özellikleri ve şartları vardır, bunlar için uzun süreli emek ve tecrübe gereklidir.

- “Puanım ancak bu bölüme yetti” diyerek tercih yapılmaz. İstemeyerek ve sevmeyerek yapacağın tercihler telafisi zor sonuçlar doğurabilir.

- “Bu bölümü çok istemiyorum, olsun DGS ile geçiş yaparım, olmadı yatay geçiş yaparım” diyerek tercih yapılmaz. Tercih listesine yazacağınız bölümü istendiği şekilde bitirecekmiş gibi düşünün, diğer koşullar zaman içinde gündeminize alabileceğiniz seçeneklerdir. Bunların gerçekleşmemesi durumunda hayal kırıklığınız çok olur.

- “Puanımın tuttuğu tüm bölümleri görmek ve değerlendirmek istiyorum” diyerek tercih yapılmaz. Amaçların ve hedeflerin ile puanının sana sağladığı aralıktaki bölümler ve meslekler seni mutlu edecektir. Bugüne kadar aklına hiç getirmediğin hatta adını bile yeni duyduğun bir bölüm ve mesleği listene almak ve benimsemek zor olsa gerek.

- “Ben iyisi mi bir uzman desteği alayım” dersen en iyisini yaparsın. Sınav sistemlerinin her yıl değiştiği bu zorlu dönemeçte tercih danışmanları deneyimleri ve uzmanlıklarıyla sizlere yol arkadaşlığı yapabilirler.