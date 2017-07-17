NASA'nın yeni uydusu arıza yaptı
ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) gelecek ay uzaya göndermeyi planladığı haberleşme uydusunun arızalandığı belirtildi.17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:56
NASA'dan yapılan açıklamada, üç hafta sonra uzaya gönderilecek yeni haberleşme uydusunun antenlerinden birinin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssündeki hazırlık çalışmaları sırasında hasar gördüğü bildirildi.
Açıklamada, uydudaki hasarın 3 Ağustos için planlanan fırlatma işlemini geciktirip geciktirmeyeceği ise belirtilmedi.