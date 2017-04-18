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NASA roketin fırlatma anını 360 derece yayınlayacak

NASA, tarihinde ilk kez bir roketin fırlatılma anını 360 derece video özelliğiyle canlı yayınlayacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapacak roketin fırlatılma anı, NASA'nın resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

NASA roketin fırlatma anını 360 derece yayınlayacak
Eklenme: 18 Nisan 2017, 17:24

Roketlerin fırlatma anı ve uzaya gidişi her zaman merak konusu olmuştur. Birçok kişi bu ana yakından tanıklık etmek ister. Ne yazık ki roketlerin fırlatma anı genellikle oldukça uzak bir mesafeden kaydediliyor ve detaylı bir şekilde izlenemiyor.

İşte NASA, uzayla ilgilenenler için müthiş bir yenilik getirdi. Orbital’in geliştirdiği Cygnus roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ikmal yapmak için bu akşam TSİ 18.00’da fırlatılacak.

Fırlatma anı NASA’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı bir şekilde ve 360 derecelik video ile yayınlanacak. Üstelik canlı yayını yapacak kamera, rokete sadece 90 metre uzaklıkta konumlandırılıyor.

18.00’da başlayacak yayını buradan takip edebilirsiniz:


(Yeni Şafak)
 
EtiketlerNASARoket
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:24
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