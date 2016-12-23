NASA, Pandora'nın fotoğraflarını yayınladı

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"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

Terörle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek cephede mücadele edilmediğini vurgulayarak, "PKK'sı, PYD'si, DHKP-C'si, FETO'su, DEAŞ'ı hepsiyle bir mücadele. Büyük devlet işte bu günlerde belli olur. Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur" dedi. Şehitlerin ölü olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Onlar şu anda bizi görüyor. Onlar bizi şu anda dinliyor. Onun için ne mutlu onların annelerine, babalarına" ifadelerini kullandı.