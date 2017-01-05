NASA, Metal Gezegeni ziyaret edecek!

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Güneş sistemimizde çok az şey, tamamen demir ve nikelden meydana gelen meteor kuşağı kadar ilginç. NASA, tam da bu nedenle gizemi aydınlatabilmek için bir araştırma sondası yollamaya karar verdi. Söz konusu fenomen, Psyche (Ruh) olarak isimlendiriliyor.

Psyche projesinin başındaki NASA yetkilisi Lindy Elkins-Tanton, "İnsanoğlu buzdan ve taştan oluşan gezegenleri ve meteor kuşaklarını gözlemledi. Tarihimizde ilk kez tamamen metalden oluşan bir yapıya şahit olduk. Bu gizemi çözmek zorundayız ve bu gizemi çözmeye kesinlikle niyetliyiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu meteor kuşağının, Güneş sistemimizin ilk günlerinde yok olan küçük bir gezegenin çekirdeği olduğu düşünülüyor.

Lindy Elkins-Tanton, "Dünya'nın çekirdeğindeki basınç, yüzeydeki basınçtan 3 milyondan fazla. Asla Dünya'nın çekirdeğini inceleyemeyeceğiz. Psyche'ı inceleyerek dünyada yapamadığımızı, uzayda gerçekleştirmiş olacağız." açıklamasında bulunuyor.

NASA'nın diğer bir görevi ise Jüpiter'in yakınlarındaki Lucy göktaşı kuşağını incelemek. Lucy ve Psyche fenomenleri hakkında görev, 2021 ve 2023 yılllarında başlayacak.

(Webtekno)