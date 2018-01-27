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NASA, Jüpiter’in yeni fotoğraflarını paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Juno Jüpiter gezegenini görüntülemeye devam ediyor. Gezegenin yörüngesinde çalışmalarını sürdüren Juno'nun gönderdiği fotoğraflardan iki tanesi NASA tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:54
NASA, Jüpiter’in yeni fotoğraflarını paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Jüpiter'in yörüngesindeki çalışmalarına devam eden uzay aracı Juno, Güneş Sistemimizin en büyük gezegeninin ihtişamını gözler önüne seren iki yeni fotoğraf gönderdi.

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Sputnik'te yer alan habere göre paylaşılan bu ilk fotoğraf Jüpiter'in ekvatoruna ait.

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Yayınlanan bu ikinci fotoğraf ise Jüpiter'in Güney Kutbu'nu gösteriyor.

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NASA uzayın keşfi serüveninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile kamuoyunun beğenisine sunuyor. İşte daha önce yayımlanan fotoğraflardan bazıları...

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:54
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