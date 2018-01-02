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Narkotik polisi iki valizde buldu! 34 kilo

Atatürk Havalimanı'nda Kenya'nın başkenti Nairobi'den gelen şüphelinin valizlerinde yapılan aramada 34 kilogram khat bitkisi ele geçirildi.

02 Ocak 2018 Salı 14:28
Narkotik polisi iki valizde buldu! 34 kilo

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2017'de Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş terminalinde şüphelendiği bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kenya'nın başkenti Nairobi'den geldiği belirlenen şüphelinin yanında bulunan iki valizde yapılan aramada, 34 kilo 239 gram khat bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Khat bitkisi nedir?

Doğu Afrika ile Arap Yarımadası'nda, özellikle Yemen'de yetiştirilen khat bitkisi, Yemen otu olarak da bilinir. Bir çeşit uyuşturucu niteliği taşımasından dolayı Türkiye'de yasaktır ve denetime tabi tutulmaktadır.

Ağızda çiğnenerek kullanılan bitki, abartılı neşe, taşkınlık, bilinç bozukluğu gibi etkiler gösterir ve yanılsamaya neden olur.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 14:28
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. Atatürk Havalimanı
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