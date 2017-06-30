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Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 zehir tacirinden 6’sı yakalandı.

30 Haziran 2017 Cuma 15:35
Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı

Edinilen bilgiye göre; il dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri Eskişehir’de sattıkları tespit edilen 1’i yabancı uyruklu, 9 şüpheli şahıs takibe alındı. Şahıslardan E.Ş. (40) ve F.G. (20) isimli 2 şüpheli şahıs, daha önceden yapılan operasyon sonucu yakalanarak haklarında yapılan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

29 Haziran Perşembe günü ise, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı adreste gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyon sonucu, A.Ö. (27), Z.G. (25), M. A. (20 ) ve U.U. (27) isimli 4 şüpheli şahıs daha yakalandı. 1’i il dışında bulunan 2 firari şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına ise, ekiplerce devam ediliyor.

Öte yandan haklarında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılan şüpheli bugün günü adliyeye sevk edilecek.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:35
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Eskişehir
  3. Narkotik
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