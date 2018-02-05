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Nar’ın, Kur’an-ı Kerim de geçtiğini biliyor muydunuz?

Halk arasında ‘Cennet Meyvesi’ olarak bilinen Nar’ın, Kur’an- Kerim’de ismi geçen meyvelerden olduğunu biliyor muydunuz?

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:54
Nar’ın, Kur’an-ı Kerim de geçtiğini biliyor muydunuz?

Kış aylarında tezgâhları süsleyen Nar’ın yapısında A ve C vitaminlerinin yanı sıra demir ve potasyumda bulunmaktadır. İçinde ellagik asit olan antioksidan bileşiğinde dolayı vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve kanser hücrelerinin oluşmasına engel olmaktadır.

Faydaları saymakla bitmeyecek olan Nar’a Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde yer verilmiştir. “O, çardaklı – çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (En’am, 6/141).

Bir başka ayette ise şöyle geçmektedir. “O, gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. (Her biri) birbirine benze ve (her biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bundan inan bir topluluk için (Allah’ın varlığını gösteren) ibretler vardır.” (En’am, 6/99)

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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