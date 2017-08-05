Narenciyede yüksek fiyat beklentisi

Türkiye'de üretilen yaklaşık 4 milyon 300 bin ton narenciyenin yüzde 70'inin elde edildiği Çukurova'da, geçen hasat dönemi sonlarındaki aşırı soğuk hava, narenciye fidanlarını olumsuz etkiledi.

Bu olumsuzluktan etkilenmeyen ağaçlar ise çiçeklenme döneminde yaşanan aşırı sıcak hava ve poyraz nedeniyle zarar gördü.

Zarar nedeniyle, enterdonat ve mayer türü limon, satsuma türü mandalina ve Washington dışındaki portakal türlerinde büyük oranda rekolte düşüşü bekleniyor.

Ağustos sonundan itibaren itibaren iç piyasaya yönelik iri boy mayer türü limonların hasadıyla başlayan sezonda düşük rekolteden dolayı fiyatların yükselmesi bekleniyor.