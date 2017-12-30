Napoli, yeni yıla lider giriyor

Serie A'da 19. hafta mücadelesinde Crotone ile Napoli karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Marek Hamsik ile öne geçen Napoli, devreye 1-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.

Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Napoli deplasmanda Crotone'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 15. galibiyetini alarak puanını 48'e çıkardı ve 2018 yılına lider başlamayı garantiledi. Crotone ise 15 puanda kaldı.