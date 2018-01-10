Nano teknolojik diş macunu: Misoka

Macun kullanmadan dişleri fırçalamaya imkan tanıyan ürünle ilk etapta 1 milyon müşteriye ulaşmak hedefleniyor.Misoka, eczanelerde, misoka.com.tr’de ve Multi Brand mağazalarda satışta. Nano teknolojgik diş fırçasına 250 bin dolarlık yatırım yapan Gazeteci İlkin Kavukcu ve Diş Hekimi Emek Külür, ürünle gıda marketlerinde de yer almayı hedeflediklerini ifade etti.

HEDEF KİTLE ÇOCUKLAR

Misoka’nın hijyenik olduğunu kaydeden Külür, “Bu buluş bilinçsiz diş macunu kullanımı nedeniyle özellikle çocukların ve elbette herkesin fazla florüre maruz kalmasını engelleyen, ağız hijyenini daha güvenli, daha pratik ve daha sağlıklı bir yöntemle sunan önemli bir buluş” dedi.