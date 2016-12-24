Cloudflare

Naneli yoğurt bakın neye iyi geliyor!

Kemik erimesine maruz kalan bir hasta kendi bulduğu doğal çözümü bakın nasıl anlatıyor...

Naneli yoğurt bakın neye iyi geliyor!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 03:13
Bu haber 4.495 kez okundu

''Ben yoğurdu çok çok sevdiğim için ve rejim olsun diye her akşam yemek yerine bir kase yoğurt yemeye başladım.

Ancak öylece yemek değil; içine bir avuçta çok sevdiğim naneden ve biraz da zeytinyağı ile pul biber koyarak ve içine bir de peksimet doğrayarak.

Geçen sene kemik ölçümü için verilen tarihte dispansere gidip tahlil ve mr’larımın çekiminden sonra doktor, kemik erimesinin sızıntıya dönüştüğü yani hızlı erimenin neredeyse durur gibi olduğunu söyledi ve bana ne kullandığımı sordu. Ben de hiçbir şey sadece bol naneyle karışık yoğurt yediğimi söyledim;

Doktor:” – Nane ile yoğurdun birleşmesiyle doping yapmışsınız…” dedi.

Şimdiyse, her kadın hastaya “Kür olarak haftanın her günü böyle yoğurt yiyeceksiniz ilaç gibi…” diye tembih ediyormuş.

Benden söylemesi. Denemekten zarar gelmez. Ancak unutmamalı ki yoğurdun içinde mutlaka bolca kuru nane olacak…''

bitkilog

 
EtiketlerKemik erimesiKemik erimesine çözümKemik erimesine doğal çözümnaneli yoğurt
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
El titremesinin nedenleri nelerdir?El titremesinin nedenleri nelerdir?

Titreme, kasların kasılması sonucu meydana gelen bir hareket bozukluğudur.

E vitamininin faydaları nelerdir?E vitamininin faydaları nelerdir?

E vitamini eksikliği; ciltte solgunluk, kırışıklıkların artması, vücutta uyuşma ve…

Elektrik çarpmalarında ilk yardım nasıl yapılır?Elektrik çarpmalarında ilk yardım nasıl yapılır?

Elektrik çarpmaları bazı durumlarda hayati tehlikelere yol açabilmektedir.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?

Çok eşli ilişki, cinsel temasın 20 yaşından önce başlaması, enfeksiyonlar,…

Sadece 2 malzemeden oluşan bu karışım zayıflatıyor!Sadece 2 malzemeden oluşan bu karışım zayıflatıyor!

Birkaç kilo vermek için aç kalmanıza gerekmiyor. Ev yapımı bu…

Bal kabağı zayıflatıyor!Bal kabağı zayıflatıyor!

Şimdi tam da mevsimi olan bal kabağının pek çok faydasından…

Ebola'ya karşı yeni aşıEbola'ya karşı yeni aşı

Batı Afrika'da binlerce kişinin ölümüne sebep olan Ebola için yeni…

Aspirin kanseri yavaşlatıyor!Aspirin kanseri yavaşlatıyor!

Etken maddesi asetilsalisilik asit olan aspirin kullanımının kolon ve pankreas…

Bebeğinizin ilk ayakkabısı nasıl olmalı?Bebeğinizin ilk ayakkabısı nasıl olmalı?

Bebek gelişiminin ilk 1 senesi oldukça önem taşımaktadır. Ayaklar çok…