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Namlular İsrail'e döndü! Mescid-i Aksa için...

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya destek için askeri geçit töreni düzenledi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:01
Namlular İsrail'e döndü! Mescid-i Aksa için...

Yüzlerce güvenlik mensubunun katılımıyla Gazze'deki Es-Seraya Meydanı'nda başlayıp, Yasama Meclisi binası önünde son bulan törende askerler, Mescid-i Aksa'nın maketini taşıdı.

Filistin Emniyet Genel Müdürü Teyser el-Batş, törende yaptığı konuşmada, 'İçişleri Bakanlığı mensuplarının tümü, bugün burada, Kudüs kent sakinleriyle dayanışma ve Mescid-i Aksa'ya destek için bir araya geldi.' dedi.

Geçit törenini, İslam ve Arap alemini ayaklandırarak İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarını durduran Kudüs ve sakinlerine destek çerçevesinde bir 'halk hediyesi' şeklinde değerlendiren Batş, İsrail'in Aksa'daki uygulamalarını kınadıklarını ve kabul etmediklerini vurguladı.



Filistin Yasama Meclisi Başkanı Birinci Yardımcısı Ahmed Bahr ise Kudüs'ün İslam ve Arap aleminin 'merkezi meselesi' olduğuna dikkati çekerek, 'İsrail hükümetinin, elektronik metal arama dedektörleri yerine girişlere kamera yerleştirmesi tehlikeli bir adımdır ve Filistin tarafından kabul edilemez.' diye konuştu.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.



Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece aldığı kararla, Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektör ve kameralar sökülerek kaldırılmıştı.


Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:01
  1. Mescid-i Aksa
  • vatansevervatansever20 dk önce
    Hangi dilden anliyorsa. Siyonist...o dilden. Savastan korkan kendileri gibi olsun..
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