Namibya TİKA'nın desteğiyle geçiniyor

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Windhoek Koordinatör Vekili Abdulkadir Abukan, TİKA'nın, Namibya'nın kalkınması için her alanda yardım yaptığını belirterek, "Bugüne kadar Namibya'da 50'ye yakın proje gerçekleştirdik. Bu yıl Namibya'da 20'den fazla farklı alanda proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

TİKA'nın Namibya'daki faaliyetleri hakkında açıklama yapan Abukan, 2014'ten bu yana Başkanlığın tarım projelerinden insani yardıma kadar farklı alanlarda çeşitli projeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Abukan, TİKA ofisinin Namibya'nın yanı sıra Angola, Botsvana, Svaziland, Lesotho ve Güney Afrika gibi ülkelerde de proje hayata geçirdiğini anlattı.

Geçen yıl Namibya Üniversitesi'ne (UNAM) yem makinası yardımı yaptıklarını hatırlatan Abukan, bu makina yardımının ülkedeki en önemli projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Abukan, ülkedeki en önemli problemlerin başında kuraklığın geldiğine işaret ederek, "Son yıllarda ülkede şiddetini artıran kuraklık nedeniyle Namibya'da iki kere olağanüstü hal ilan edildi. Şiddetli kuraklıktan hayvanların zarar görmemesi ve sağlıklı yem temin edebilme adına UNAM'a hibe edilen yem makinası çok işlevsel bir araç oldu" diye konuştu.

"TİKA projeleriyle Türkiye daha çok biliniyor"

Ülkedeki Müslümanlarla çok yakın ilişkilerinin olduğunu dile getiren Abukan, "Burada aktif üç mescit bulunuyor. TİKA, Windhoek İslam Merkezindeki Müslüman cemaat için Namibya'nın ilk gasilhanesini inşa etti. Ayrıca Namibya'daki ilk Müslüman ibadet merkezi olan ve bir evden mescide dönüştürülen Soweto mescidinin de 2015'te renovasyonunu gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Namibya'da yerleşik hayata yakın zamanda geçen San kabilesinin dahi artık Türkiye'yi bildiğine ve tanıdığına dikkati çeken Abukan, "Almanların 1904'te yaklaşık 60 bin Hereroluyu katlettikleri bölgelerde büyük bir projemiz var. Ulaşabildiğimiz insanlar bizi tanıyor. Diğer ülkeler gibi bizim sömürge geçmişimiz de yok, bunun rahatlığıyla gidiyoruz. Burada bizi 'beyaz' olarak görüyorlar ama biz diğer beyazlar gibi 'lekeli' değiliz. Üniversitelerde yaptığımız projeler de büyük tanıtım sağladı. Tırnaklarımızla kazıya kazıya 'iyi bir Türkiye' imajı oluşturduk. Ancak halen alacağımız çok yol var." ifadelerini kullandı.

Namibyalılar Alman yerine Türk malına yönelebilir

Namibya'da büyük oranda Alman kökenli yatırımcıların bulunduğunu ifade eden Abukan, Türk şirketlerinin ticaret ve yatırıma başlamasıyla ülkede önemli bir ticaret payına sahip olabileceklerini belirtti.

Abukan, Türk firmalarının birikimleriyle üstünlük sağlayabileceğini ve Namibya'daki en büyük katliamı gerçekleştiren Almanlara karşı da nüfusun önemli bölümünün Türk markalarını tercih edeceğini söyledi.

Namibya'da Türk Büyükelçiliği ve TİKA Ofisi'nin açılmasıyla 2012'de 11 milyon dolar olan dış ticaret hacminin 2015'te 85 milyon dolara yükseldiğini anımsatan Abukan, ayrıca Türk Büyükelçiliği ve TİKA'nın katkılarıyla 5 yıl içinde Türkiye-Namibya ticaret hacminin de 400 milyon dolara yükselebileceğini anlattı.

TİKA projesi sektördeki en büyük yatırım

UNAM Ziraat ve Doğal Kaynaklar Fakültesi Dekanı Dr. Simon Angombe de TİKA'nın iki yıl önce üniversiteye kurduğu Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı ile geçen yıl besi hayvanları için getirilen yem makinasının ülkeye katkısı hakkında da şöyle konuştu:

"Laboratuvar sayesinde Afrika'nın güneyindeki 50 araştırmacıya coğrafi bilgi sistemleri hakkında eğitim verdik. Bunun yanında Namibya genelindeki ve üniversitemizdeki öğrencilerimize eğitim verdik. Bu laboratuvardan önce bunları yapabilecek imkanlarımız yoktu, bunları öğretmek bizim için çok zordu. İşlerimizi bu laboratuvar kolaylaştırdı. TİKA, 40 tane bilgisayar verdi. Maden keşifleri, tarım ve nüfus tahminleri için bu merkez çok önemli. TİKA laboratuvarda kullanmak ve bilgi analizi yapabilmek için de yazılım tedarik etti. Ayrıca bize çalı kesme ve büyük baş hayvanları beslemede önemli olan yem üretme makinası yardımı yaptı. Bu makina sektördeki en büyük yatırımdır. Şimdi çalıları yeme dönüştürebiliyoruz. Bütün yatırımları için TİKA'ya ve Türkiye'ye çok teşekkürler."

"TİKA ile daima ileri gideceğiz"

TİKA'nın donanım desteği verdiği başkent Windhoek'deki kadınlara yönelik faaliyet gösteren Penduka Derneğinin Sorumlusu Elizabeth Kauna Mudhengi de dernekte Afrika ve Namibya'ya özgü ürünler yaptıklarını söyledi.

Mudhengi, yoğun olarak yoksulların yaşadığı Katutura bölgesindeki kadınlara meslek edindirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Derneğimiz, kadınlara ekmek paralarını kazanma fırsatı verdi. TİKA'ya ve Türkiye'ye yaptıkları yardımlar nedeniyle teşekkür ediyorum. TİKA yardımlarıyla bir adım daha ileriye gittik" ifadelerini kullandı.