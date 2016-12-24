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Namaz esnasında Kurtlar Vadisi müziği çalarsa...

Oflu Hoca olarak da bilinen Esenyurt Büyük Osmanlı Camii İmam Hatibi Yasin Gündoğdu Hoca'nın bir sohbetinden kısa bir kesit...

Eklenme: 24 Aralık 2016, 03:03
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