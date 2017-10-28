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Naim Süleymanoğlu'ndan kötü haber

Karaciğer nakli yapılan Milli halterci Naim Süleymanoğlu, bu kez beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle yoğun bakıma alındı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:28
Naim Süleymanoğlu'ndan kötü haber

Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli ‘efsanemiz’ Naim Süleymanoğlu’nun (50) karaciğer nakli başarılı oldu. Ancak Naim bu kez beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle yoğun bakımda ve felç riski de yüksek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla yakından ilgilendiği Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu (50), 25 Ağustos'ta siroz nedeniyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 6 Ekim'de de milli halterciye Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi tarafından karaciğer nakledilmişti. Nakilden sonra yoğun bakımda tutulan Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında kanama meydana geldi. Karaciğer nakliyle ilgili taburcu edilebilecek durumda olan milli halterci epilepsi geçirdi.

FELÇ RİSKİ VAR

Nöroloji doktorları, Süleymanoğlu'na beyin ödemi, kanama ve yoğun bakımda uzun süre kaldığı için enfeksiyon tedavisi uyguluyor. Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişleme ve genişlemeye bağlı kanamalar var. Bilinci yarı açık olan Naim'in felç riski de bulunuyor.

'TÜM ZAMANLARIN EN İYİ HALTERCİSİ'

Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada 'yılın haltercisi' seçildi. 3 kez olimpiyat, 8 kez dünya şampiyonu oldu. 46 kez dünya rekoru kırdı. Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak 'efsane' oldu. Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisiydi. Naim, 1988'de Time dergisine kapak oldu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:28
  1. naim süleymanoğlu
  2. Naim Süleymanoğlu hastalığı
  • HakHak49 dk önce
    ALLAH im acil şifalar versin...
  • alaettin alaettin 1 sa önce
    ALLAH ŞİFA VERSİN
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 1 sa önce
    Allah sağlık versin.
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