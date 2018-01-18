“Naim Süleymanoğlu Bağcılar’da anıldı”

Siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu vefatının 2. ayında Bağcılar Belediyesi ve Balkanlara Vefa Derneği tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa katılan dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterciler Halil Mutlu ve Taner Sağır,Süleymanoğlu’nun özel hayatını, sporcu kişiliğini ve bilinmeyen yönlerini anlattı.

“Bayrağımızı temsil etmemizde çok büyük katkısı var”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Halil Mutlu, "Ben onunla büyüdüm, kıymetini bilirdik, hala biliyoruz da. Biz onu tanıdığımız için şanslı çocuklardık. Bugün buradaysak bu başarıları elde ettiysek onun sayesinde. Bizi bu yolda ateşleyen o oldu. Bayrağımızı temsil etmemizde çok büyük katkısı var. O bizim sesimiz oldu. Onun sayesinde sesimizi duyurduk. Onu çok özlüyoruz. Hiçbir zaman da unutmayacağız. Kalbimizde yaşıyor. Ruhu şad olsun, nur içinde yatsın” dedi.

Taner Sağır ise "Halter benim büyük ideallerimden bir tanesi, en büyük hayalimdi. Onun yolunda gittiğime inanıyorum, onun sayesinde sporcu oldum. Benim gibi yüzlerce sporcu o hayali kurarak haltere başladı. Sanki hala hayatta gibi geliyor bana. Erken yaşta vefat etmesi hepimizi çok üzdü. Onun erken ölümünü kabullenmek çok zor. Onun gibi bir sporcu bir daha Türkiye'ye gelmeyebilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Ne kadar yetenekli olursanız olun eğitim şart”

Davetlilerin sorularını da cevaplandıran milli halterciler salonda bulunan genç sporculara tavsiyelerde bulundu. Sporda eğitimin önemine dikkat çeken Halil Mutlu, “Arkadaşlar disiplinli olmak zorundasınız. Uyku saatinize bile çok dikkat etmelisiniz. Sabırlı olun ve azimle çalışın. Ne kadar yetenekli olursanız olun eğitim şart. Eğitim iyiyse sporcu olursunuz. Eğitim kötüyse sporcu olamazsınız. Sporcu olamazsanız şampiyon olamazsınız” dedi.

Programın sonunda Mutlu ve Sağır’a Bağcılar Belediyesi’nin yayımladığı 57. Piyade Alayı isimli kitap hediye edildi. Sporcular ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.

Anma etkinliğine, Bağcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kemal Akdoğan, dernek yöneticileri, çeşitli branşlardan sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.