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Nagatomo ilk idmanına çıktı! Türkçe mesaj

Galatasaray'ın yeni transferi Yuto Nagatomo, ilk antrenmanına çıktı ve Türkçe bir mesaj yayınladı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:27
Nagatomo ilk idmanına çıktı! Türkçe mesaj

31 yaşındaki Japon sol bek Twitter hesabından Türkçe bir mesaj yayınlayarak taraftara mesaj gönderdi.

Nagatomo'nun paylaşımında, "Takımımla ilk antrenmanım. Yeni takım arkadaşlarım ve hocam Fatih Terim ile birlikte olduğum için çok mutluyum. Herkes beni çok iyi karşıladı ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Nagatomo bu mesajı Japonca ve İngilizce olarak da paylaştı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:27
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