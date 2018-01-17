Nafaka mağdurlarına müjdeli haber! Hükümet harekete geçti
İlk olarak Akit'in mercek tutmasıyla gündeme oturan süresiz nafaka zulmü için Adalet Bakanlığı çalışma başlattığı bildirildi. On binlerce mağduriyetin incelendiği ve yeni bir düzenlemeye gidileceği öğrenildi.17 Ocak 2018 Çarşamba 04:32
Gazetemiz Akit'in toplumun kanayan yarası olan tek taraflı velayetin neden olduğu çocuk haczi, süresiz nafaka ve 6284 sayılı kanunların getirdiği zulme mercek tutmasıyla konu gündeme gelmişti. Bunun üzerine çeşitli çalışmaların var olduğu ortaya çıkarken Hükümet'in de harekete geçtiği öğrenildi.
Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre; Hükûmet, yoksulluk nafakası adı altında ömür boyu ödenen süresiz nafaka uygulamasıyla yaşanan on binlerce mağduriyete sessiz kalmadı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, nafakanın her koşulda süresiz olarak ödenmesine hükmetmenin doğru olmadığını vurguladı. En son Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yapılan yoğun başvuruların ardından Adalet Bakanlığının, ailede iki tarafı da dengeleyecek şekilde bir çalışma başlattığı belirtildi. Süresiz nafaka konusunda hazırladıkları brifing dosyasını bakanlığa sunduklarını ifade eden Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Kurucusu ve Yöneticisi İlknur Birsel, bakanlıkta evliliklerin kısa-uzun süreli, çocuklu-çocuksuz boşanmalar olarak gruplandırıldığı konusunda bilgi aldıklarını söyledi. Birsel, “Kanunlar Genel Müdürlüğü, yaşanan mağduriyetlerle ilgili bir çalışma başlatmış. İki taraf da hem bütün derneklerin ve platformların gönderdiği mağduriyet dosyalarını hem de şahısların bireysel başvurularını toparlıyor ve inceliyor” dedi. Birsel, en kısa zamanda bununla ilgili bir düzenleme beklediklerini ifade etti.
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