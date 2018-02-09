Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan asgari ücretliye müjde

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücret desteği uygulamasının 100 lira olarak bu yıl da süreceğini ifade ederek, uygulamanın kamusal maliyetinin yaklaşık 9 milyar lira olacağını söyledi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin sunumunda, tasarı ile ihracatçılara teşvikler getirdiklerini, bunlardan birinin de Özel Tüketim Vergisine ilişkin olduğunu ifade etti.

İmalatçı ihracatçılara teşvik edici bir unsur getirdiklerini anlatan Ağbal, "Herhangi bir sebeple 3 ay içerisinde mal ihraç edilemezse, mücbir sebep olmak kaydıyla Maliye Bakanlığı 3 aya kadar ek süre verebilecek. Böylelikle ihracatçılarımız cezalı bir tarhiyatla da karşılaşmamış olacaklar." diye konuştu.

İhracatçıların, ihracatçılar birliklerine yaptıkları aidat ödemelerine ilişkin de düzenleme yaptıklarını aktaran Ağbal, mal ihracatında hasılat üzerinden öngörülen asgari nispi aidat uygulamasında asgari alt sınırın kaldırıldığını kaydetti.

Öte yandan Ağbal, hizmet ihracatına mahsus olmak üzere de nispi aidat uygulamasının kaldırıldığını ve maktu aidata geçildiğini ifade etti.

"İSTİHDAMI DESTEKLEYEN ÇOK SAYIDA DÜZENLEME VAR"

Tasarıda istihdamı destekleyen çok sayıda düzenlemenin yer aldığını belirten Ağbal, bunlardan birinin kadın istihdamında kreş desteği olduğunu söyledi.

Kadın istihdamı noktasında kreş desteği talebinin yıllardır konuşulduğunu dile getiren Ağbal, şu bilgileri verdi:

"Bir işveren, brüt asgari ücretin yüzde 15'ine kadar olmak üzere, bu seneki rakamlar açısından bakılacak olursa 300 liraya kadar olan bir tutar içerisinde kadın çalışana sağlanan bu kreş desteği ücret gelirinden düşülecek, istisna edilecek. Burada arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde Bakanlar Kuruluna bir yazı yazmak suretiyle bu oranı yüzde 50'ye kadar çıkarma konusunda da bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bu konuda da sanıyorum önerge vereceğiz, o konudaki talebi yukarı çekmiş olacağız. Bu, kadın istihdamına destek olan son derece önemli bir düzenleme. Bu düzenlemenin özellikle önümüzdeki dönemde küçük çocuğu olan kadın çalışanlarımız açısından büyük bir imkanın da önünü açacağını söyleyebilirim."

11 MİLYON 800 BİN ÇALIŞANA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücretin vergi dilimi artışından etkilenmemesinin sağlanması için kalıcı bir düzenleme önerisinde de bulunduklarını anlatan Ağbal, "Artık kalıcı bir şekilde asgari geçim indirimi uygulaması üzerinden, asgari ücretle gelir elde eden kişilerin, yılbaşında bekar asgari ücretli için açıklanan rakamın altına hiçbir şekilde gelirlerinin düşmemesini sağlayacak bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz." dedi.

Hem çalışanlara hem işverenlere asgari ücret desteği düzenlemesine de yer verdiklerini belirten Ağbal, "2018 yılında da asgari ücret desteği uygulamasına devam ediyoruz. 100 lira olarak uygulama devam edecek. Yaklaşık 11 milyon 800 bin çalışanımız da bu asgari ücret desteğinden yararlanacak. Burada yaklaşık olarak 9 milyar lira civarında da bir kamusal maliyet oluşacak." diye konuştu.

Ağbal, 2020 yılı sonuna kadar işe alımlara ilişkin de önemli teşvikler getirdiklerinin altını çizerek, artış trendine giren istihdamın, bu düzenlemeler sayesinde ileriki yıllarda daha da artacağını söyledi.

Naci Ağbal, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihlerinde işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviği getirileceğini kaydetti.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren mikro işletmelere teşvik düzenlemesinin de yapıldığını aktaran Ağbal, 1 ila 3 çalışanı olan ustalık belgesine sahip küçük esnafa, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalıları işe alarak ilave istihdam sağlamaları halinde en fazla iki kişi için iki ayda bir asgari ücret üzerinden ücret, gelir vergisi stopajı, sosyal güvenlik primi, damga vergisi desteği sağlanacağını belirtti.

"EKONOMİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR"

Ekonomide çarkların döndüğünü ifade eden Ağbal, çarkların daha da hızlanması, büyüme ivmesinin devam etmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi. Ağbal, "Geçen sene felaket tellallığı yapanlar, bugün biz bu düzenlemeleri getirdik diye sanki ekonomide bir sorun varmış gibi bir ifade kullanıyorlar veya bir argüman geliştiriyorlar. Bunların hiçbiri geçerli değil. Türkiye ekonomisi çok güçlü bir şekilde büyüme hikayesine devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir taraftan ekonominin büyüdüğünü, bir taraftan da ekonominin damarlarına kan verecek güçte bir bütçeye sahip olunduğunu vurgulayan Ağbal, "Burada artık 2017'nin başındaki koşullar değil, 2018'in, 2019'un ve 2020'nin gelişen ve büyüyen Türkiye ekonomisinin koşulları var." diye konuştu.

Tasarıda, tasarrufu destekleyici düzenlemelere de yer verildiğini aktaran Ağbal, konut hesabı uygulamasında devlet katkısı tutarını 15 bin liradan 20 bin liraya, katkı oranını da yüzde 20'den 25 çıkardıklarını belirtti. Ağbal, bu program kapsamında alınacak konutlarda alınacak tapu harcını, Bakanlar Kurulu kararıyla sıfıra kadar indirme imkanının getirildiğini söyledi.