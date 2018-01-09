Naci Ağbal, tartışmalara açıklık getirdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, OECD tarafından oluşturulan ve 116 ülkenin imzaladığı "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" kapsamında şu an için bilgi paylaşımı yapılan ülke bulunmadığını belirterek, "Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına başlamamız için gereken idari, teknik ve yasal yapı, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacak." dedi.

Bakan Ağbal, 2010 yılında ABD'de, finansal hesapların otomatik değişimini öngören, FATCA Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle uluslararası alanda otomatik bilgi değişiminin sıkça tartışılmaya başlandığını hatırlattı.

Ağbal, bu kapsamda, OECD'nin de çalışmalar yaptığını ve 2011 yılında oluşturduğu "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi"nin otomatik bilgi değişimine de imkan sağladığını ifade etti.

Daha sonrasında yine OECD tarafından, otomatik bilgi değişiminin standartlarının belirlendiğine işaret eden Ağbal, sözleşmeye taraf tüm ülkelerin buna uyması gerektiğini söyledi.

Ağbal, bugün itibarıyla 116 ülkenin söz konusu sözleşmeyi imzaladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye de bu 116 ülkeden biri. Türkiye açısından otomatik bilgi değişimine ilişkin yasal süreç henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla bilgi paylaşımı henüz başlamamıştır yani sözleşme kapsamında şu an için bilgi paylaşımı yaptığımız bir ülke yok. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına başlamamız için gereken idari, teknik ve yasal yapı, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Hangi ülkelerle karşılıklı bilgi değişimi yapılacağı da ilerleyen süreçte Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek."

"Bilgiler, sadece vergisel amaçla kullanılacak"

Otomatik bilgi değişiminin kapsamına ilişkin de bilgi veren Ağbal, bu sistemle kişilerin, mukimi olduğu ülke dışındaki diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin, mukim olunan ülkeye her yıl, diğer ülke vergi idarelerince ve karşılıklı olmak şartıyla sadece vergisel amaçlarla kullanılmak üzere, otomatik olarak elektronik ortamda gönderileceğini ve yurt dışında mukim vatandaşların tüm yasal menfaatlerinin teminat altında olduğunu bildirdi.

Ağbal, bilgi değişiminde kriterin vatandaşlık değil, mukimlik olduğunun altını çizdi.

"Yıl içinde gerçekleşen hesap hareketleri ile kişisel bilgiler paylaşılmayacak"

Bakan Ağbal, hangi bilgilerin otomatik değişim kapsamına gireceğine ilişkin de şöyle konuştu:

"Mevduat, saklama hesapları gibi sadece finansal kuruluşlarda bulunan finansal hesap bilgileri bu kapsama girecek. Bu konuda çokça soru geldiği için söylüyorum; ev, arsa gibi gayrimenkul ve taksi, minibüs gibi finansal nitelikte olmayan menkul mal mahiyetindeki bilgilerin değişimi söz konusu değildir. Finansal bilgilerin nasıl paylaşılacağını da belirtmek gerekirse, hesap sahibinin adı soyadı, ikamet adresi, ikametgahının bulunduğu ülkedeki vergi kimlik numarası, hesabın yıl sonu bakiyesi ve yıl içinde faiz, temettü gibi elde ettiği gelirlerin tutarı değişime konu edilecek. Yıl içinde gerçekleşen hesap hareketleri ve vatandaşlık bilgisi gibi kişisel bilgiler paylaşılmayacak."

"Sistemden tüm ülkeler aynı şekilde etkilenecek"

Geçmişe yönelik bilgi paylaşımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin de Ağbal, "Bilgi paylaşımının başlayacağı yıl, sadece bir önceki yıla ilişkin bilgiler paylaşılacak. Ondan önceki dönemlere ilişkin bilgiler hiçbir şekilde paylaşılmayacak." dedi.

Ağbal, şunları kaydetti:

"Gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız müsterih olsun, halihazırda otomatik bilgi değişimi kapsamında paylaştığımız herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte sadece belirlenen alanlarda bilgi paylaşımı yapılacak. Söz konusu sistem, tüm dünyada vergi kayıplarını en aza indirmeye yönelik hazırlandı ve büyük bir konsensüsle ülkelerce kabul edildi. Sistem sağlıklı bir şekilde işlemeye başladığında, bundan tüm ülkeler aynı şekilde etkilenecek ve ülkelerin vergi kayıpları en aza inecek."