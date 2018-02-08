Naci Ağbal: 2018'de yüzde 5.5 büyüme tahminimiz var

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı hakkında bilgi verdi. Ağbal, büyüme tahmininden bahsederek, "2017 yılında almış olduğumuz tedbirlerin etkileri olumlu yönde etkisini sürdürüyor. Büyüme konusunda 2018’de yüzde 5.5 büyüme tahminimiz var. İlk ortaya çıkan rakamlar ekonomideki büyüme trendinin devam ettiğini gösteriyor, enflasyon aşağıya doğru inmeye başladı" dedi.

Afrin harekatına ilişkin de Ağbal, "Ordumuz Suriye'de operasyon yürütüyor. Şehit olan bütün askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimiz var. Millet olarak hep beraber etrafımızda yaşanan güvenlik risklerine karşı kenetleniyoruz. Suriye'de ya da etrafımızda yaşanan güvenlik risklerine karşı bu operasyonun sürdürülmesi konusunda görüş bildiriyor" şeklinde konuştu.

DÜZENLEME ÇOK KAPSAMLI

Ağbal, tasarıda önemli düzenlemelerin olduğunu belirterek, "Düzenleme çok kapsamlı, son derece önemli düzenlemeler var. 2018-2019 yıllarında makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnadır. Yurt dışından gelecek sermaye kur değerlendirilmesine tabi tutulmayacak. Yeni bir kurulmuş şirket olacak, bu şirket yurt dışından döviz olarak sermaye getirecek, teşvikte kullanacak. Yurt dışından getirdiği dövizi ara dönemde oluşabilecek kur farkı gelirleri, kar zarar hesabına dahil edilmeden bilançoda açılacak hesapta tutulacak. 2 yıl süre zarfında teşvik belgeli kullanılan durumda vergi hesaplanmayacak. Özel fonda tutulan bu tutar çekilmediği suretle vergi yansıtılmayacak" ifadelerini kullandı.

Ağbal, yenilenebilir enerjinin teşvik edildiğini kaydederek, "Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi teşvik edilmektedir. 10 kilovata kadar elektrik tesislerinin kurulması, sisteme verilen elektrikten vergiden muaf yapıyoruz. KDV’den de muaf olacak. Evinin çatısına bu sistemi kurup, kullanmayıp sisteme sattığı elektrikten dolayı vergi olmayacak. Bu teşviki vermiş olacağız" diye konuştu.

KADINLARA 300 TL DESTEK

Ağbal şunları kaydetti: "Kadın çalışana kreş yardımı 300 TL'ye yönelik destek var. Bakanlar Kurulu'nda yüzde 50’ye çıkarılması konusunda planlamamız var. Ayda 883 TL, 12 ay boyunca ise 10 bin 500 TL'lik desteğimiz olacak. Bir işverenimiz devlete ödemesi gereken 10 bin 596 TL'lik yükten kurtulmuş olacak. İmalat sanayinde yıllık destek 25 bin TL'yi buluyor. Sanki ekonomide bir sorun varmış gibi ifade kullanıyorlar, argüman geliştiriyorlar. Bunların hiçbiri geçerli değil. Türk ekonomisi büyümeye çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Şehit olanların ailelerinde istihdam hakkını ikiye çıkartıyoruz. Yayın özgürlüğüne sıkıntı yaratmayan bir internet ortamı yaratmaya, herkesin hakkını koruyan, imkan verecek bir düzenleme yapıyoruz. Kimse olmayan bir şey üzerinden varmış gibi sözler söylemesin."