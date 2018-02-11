Nabi Avcı'nın ilk dersi ile başladı

Türkiye'de ilk olan program için Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. 3 ay sürecek olan ve 18 yaşından büyük herkesin ücretsiz olarak katılabileceği programın açış konuşmasını Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş yaptı.

Konuşmasına Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Ertaş, Açık Üniversite'ye yaklaşık 400 kişinin başvurduğunu söyledi.

Türkiye'nin saygın hocaları, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde Kütahyalılara, 3 ay boyunca aralarında İslam Şehirleri, İslam Düşünce Tarihi, Millilik ve Yerlilik, Sosyolojik Düşünmek, Siyasetnameler, Modernizm, Modern Şiir ve Poetika, Türkiye'nin Yerel Yönetim Yapısı'nın da bulunduğu çok sayıda ders verecek. 9 Şubat'ta Nabi Avcı'nın ilk dersiyle başlayan 11 dersin yer aldığı Açık Üniversite dersleri, Mayıs ayında düzenlenecek katılım belgesi töreni ile sona erecek.

Açık Üniversite programının ilk dersini veren Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Açık Üniversite programının önemini ifade etti.

Avcı, "Enformasyon teknolojisi muhtemelen silah teknolojisinden daha hızlı ilerliyor. Şu anda kullandığımız eğitim verimlerinin yüzde 80'i bundan elli yıl önce yoktu. Enformasyon toplumu ile Türkiye'nin ilişkisi enformasyon teknolojilerinin bilişim hızının baş döndürücülüğü içinde geçti. Benim kuşağım için bu böyleydi. Bugünse tamamen parçalanmış durumda, dağılmış vaziyetteyiz ve bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. O sebeple Kütahya Belediyesinin 18 yaşını bitirmiş herkese açık böyle bir projeyi başlatmasını çağın ruhuna uygun ve çok anlamlı buluyorum" dedi.