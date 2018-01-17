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Myanmar'da polis protestocuların üzerine ateş açtı: 7 ölü

Güvenlik güçlerinin, Arakan eyaletinde göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:41
Myanmar'da polis protestocuların üzerine ateş açtı: 7 ölü

Myanmar'ın Arakan eyaletinde güvenlik güçlerinin  protestocuların üzerine ateş açması nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. 

Arakan halkı, eyalette Arakan Krallığı'nın kuruluş yıl dönümü  kutlamasına yasak getirilmesini protesto etti. Tarihi Mrak-u kentinden yürüyüşe geçen gösterciler bir kamu binasını  yağmaladı.   

Eyalet yönetiminden Tin Maung Swe, polisin göstericileri uyardığını kaydetti. Protestocuların polislere saldırması sonucu güvenlik güçlerinin önce plastik mermi ardından da gerçek mermi kullanarak müdahale ettiği ifadesini  kullanan Tin, olaylarda 7 göstericinin öldüğünü bildirdi.     

Protestoya, Arakan eyaletindeki Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar)  dahil olmadı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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