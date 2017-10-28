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Myanmar'da çekim yapan TRT ekibine gözaltı

Arakan'da yaşananları belgeselleştirmek için drone ile çekim yapan 4 kişilik ekip gözaltına alındı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 01:55
Myanmar'da çekim yapan TRT ekibine gözaltı

Gazeteciler Lau Hon Meng, Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe drone ile Myanmar parlamentosuna yakın bir bölgede çekim yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

Myanmarlı yetkililer ekibin drone ile çekim yapmak için izinlerinin olmadığını savundu. Gözaltına alınanlar arasında ekibin sürücüsü de bulunuyor.

Vizelerinde her hangi bir sorun bulunmayan gazetecilerin sorgusu hala devam ediyor. TRT WORLD yetkilileri gazetecilerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi.

Myanmarın Arakan bölgesinde yüzlerce müslüman, budist çetelerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti, yaklaşık 600 bini ise koşu ülke Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 01:55
  1. trt
  2. myanmar
  3. Lau Hon Meng
  4. Mok Choy Lin
  5. Aung Naing Soe
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