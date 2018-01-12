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Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem

Ülkenin orta kesiminde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü yerleşim yerlerine uzak. Can ve mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

12 Ocak 2018 Cuma 14:32
Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem

Myanmar'ın orta kesimlerinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Bago kentinin yaklaşık 120 kilometre kuzeybatısı olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından büyüklükleri 4.2 ile 5.3 arasında değişen beş artçı sarsıntı oluştu.

Yerleşim yerlerine uzak bir alanda meydana gelen depremde can ve mal  kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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