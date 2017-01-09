Myanmar ve Bangladeş, Arakan'ı görüşecek

Bu haber 634 kez okundu

Myanmar Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkili Aye Aye Soe, AA muhabirine yaptığı açıklamada heyetin görüşmeler için gelecek ay başkent Dakka'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Ziyaret için henüz kesin tarih belirlenmediğini ifade eden Soe, görüşmelerde "Bangladeş'te yaşayan Myanmar vatandaşlarının" durumunun ele alınacağını kaydetti.

Dakka yönetimi, 9 Ekim'de kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Arakanlı Müslüman (Rohingya) nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Arakan eyaletinde sınır karakollarına düzenlenen saldırların ardından Myanmar güvenlik güçlerinin bölgede başlattıkları ve sivil halka yönelik katliamlara sahne olan operasyonlar üzerine yaklaşık 50 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e sığındığını açıklamıştı.

Bangladeşli yetkililerin Myanmar heyetinden yeni mülteci dalgasına karşı tedbir alınmasının yanı sıra yıllar içinde ülkedeki ayrımcılıktan kaçarak kendilerine sığınan ve büyük bölümünü Arakanlı Müslümanların oluşturduğu 300 bin kişinin iadesini talep edeceği tahmin ediliyor.

Myanmar hükümeti, vatandaşlık vermediği Arakanlı Müslümanların sınırlarında kaçak olarak yaşan "Bengaliler" olduklarını iddia ediyor.

Arakanlı Müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı

Myanmar, geçen ay Bangladeş'e sığınan 2 bin 415 vatandaşını geri alacağını açıklamıştı. Soe, AA'ya yaptığı açıklamada hükümetin yalnızca vatandaşlığı teyit edilen kişilerin dönüşüne izin vereceğinin altını çizdi.

Myanmar'da 1982 yılında çıkan bir yasayla nesillerdir bu ülkede yaşanan Arakanlı Müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Yasa, Arakanlı Müslümanları vatansız hale getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da ellerinden almıştı.

Birleşmiş Milletler, Arakanlı Müslümanları "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlıyor.

Arakan eyaletinde sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan güvenlik operasyonları ve şiddet dalgasında 17'si güvenlik görevlisi olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetmişti. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiğini belirtirken, Myanmar hükümeti 86 "saldırganın" öldürüldüğünü savunmuştu.

Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.