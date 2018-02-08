Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Myanmar, Amerika tatbikatında tartışma konusu oldu

Myanmar'ın, ABD'nin liderliğinde Asya-Pasifik bölgesinde 13 Şubat'ta başlayacak tatbikatlara davet edilmesi kararı "etnik temizliğe bulaşan orduların, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanında geliştirmemeleri gerektiği" sebebiyle Washington'da tartışma oluşturdu.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:21
Myanmar, Amerika tatbikatında tartışma konusu oldu

Pentagon Sözcüsü Yarbay Christopher Logan, her sene düzenlenen Altın Kobra tatbikatının insani yardım ve afetle mücadele kısmına Myanmar'dan üç subayın davet edileceğini açıkladı.

Logan, tatbikata davet edilecek subayların rütbeleri ve kimlikleri konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Karar, Arakan eyaletinde yüzlerce köyü yakan sivilleri katleden Myanmar ordusunun tatbikata katılmasına karşı çıkan ABD'li milletvekillerinin tepkisini çekti.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin Cumhuriyetçi üyesi Senatör John McCain, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "etnik temizliğe bulaşan orduların, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanında geliştirmemeleri gerektiğini" söyledi.

Bu arada Dış İlişkiler Komitesi tarafından dün onaylanan, Senato'nun her iki kanadı tarafından desteklenen yasa tasarısı, Myanmar ile askeri angajmanlara yönelik kısıtlamaları güçlendirmesi ve bu ülkeye daha fazla yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Benzer bir tasarı da ABD Temsilciler Meclisinde sunuldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ed Royce ve ABD'nin ciddi insan hakları ihlallerine karışan ordulara desteğini yasaklayan yasanın mimarı Demokrat Senatör Patrick Leahy, Myanmar'ın Tayland'daki tatbikata katılmaması gerektiğini dile getirdi.

Leahy, "Dokunulmazlıkla uluslararası hukuku alçakça ihlal edenleri ödüllendirmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:21
  1. abd
  2. Myanmar
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • AbdoAbdo53 dk önce
    Baş çıban israelin sömürgesi abd nin myanmarla ilişki kurmak isteyen yahudileridir. Yahudilerin Müslümanlardan nefretinden kaynaklanmaktadir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
  1. Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
  2. Altının gramı güne nasıl başladı?
  3. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
  4. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
  5. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
  6. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
  7. Terim'den oyuncularına uyarı
  8. Altay Tankı için tarihi gün
  9. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
  10. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
  11. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
  12. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
  13. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
  14. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
  15. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
  16. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
  17. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
  18. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
  19. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
  20. Esed, ABD askerleriyle çatıştı!..
ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar