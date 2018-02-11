MWC 2018'de Asus da sahnede olacak

Asus, Yeni tasarımlı ZenFone 5 serisinde farklı kullanıcı ağına hitap edecek değişik konfigürasyon seçeneklerine sahip modellere yer verecek. Bunlardan biri de Evan Blass‘a göre Asus ZenFone 5 Lite modelli akıllı telefon olacak.

ZenFone 5 Lite modelinde çift lensli ön kamera kullanılacak. Tam 20 MP çözünürlüğü destekleyen ön kameranın yanı sıra arka tarafta da 16 MP’lik çift lensler kullanılacak. 18:9 orantısına sahip olan 1080 x 2160 çözünürlüklü Full HD ekranın ise 6 inç büyüklüğünde olması hedefleniyor.

Asus ZenFone 5 Lite modelinin 5.7 inç ekranla gelmesi planlanan normal ZenFone 5 modeliyle aynı tasarım çizgilerini paylaşacağı yönünde tahmin ediliyor.