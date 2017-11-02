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Müzelerde yeni kilit sistemi

Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Karabayram, müzelerde yüksek güvenlikli yeni kilit sistemine ilk olarak Antalya'da geçileceğini belirtti.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:55
Müzelerde yeni kilit sistemi

Antalya, Isparta ve Burdur'da müzelerdeki eserlerin güvenliğinin artırılması amacıyla yeni kilit sistemleri konusunda bilgilendirilmesi ve müzelerde güvenlikli yeni teknolojik sistemlere geçilmesi amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen seminerde, müze çalışanlarına yüksek donanımlı kilit sistemleri hakkında bilgi verildi.

GÖRÜLEBİLİR VE İZLENEBİLİR SİSTEM

Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, eserlerin güvenliğinin sağlanması adına kilit sistemlerinin değişmesi, modern görülebilir ve izlenebilir yeni bir sistemin oluşturulması için Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla bölgede eylem planı başlatıldığını söyledi.

KOLAY KONTROL EDİLEBİLİR

Eser güvenliğinin sağlanmasının birinci hedefleri olduğuna değinen Karabayram, müzelerde elektrik, elektromanyetik ve mekanik sistemlerin bütünleştiği, kolay kontrol edilebilir, kimin nasıl hangi amaçla hedef noktaya gittiğini gösteren sistemler geliştirildiğini vurguladı. Birçok müzede yüz binlerce taşınır kültür varlıklarının olduğunu anlatan Karabayram, şunları kaydetti:

TÜRKİYE'DE İLK

"Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında müzelerimizde yüksek güvenlikli yeni kilit sistemine geçilecek. Bu sistem, Türkiye'de ilk Antalya'dan başlıyor. Bu eserleri koruyan vitrinlerin kapı kilit sistemleri daha da modern ve akıcı, gelecek kuşaklara hitap edecek, daha iyi disiplinli çalışılabilecek sistem kurgulandı. Mevcut ve yeni yapılacak müzelerimizde eski güvenlik sistemleri kaldırıp, yeni kilit sistemlerinin gelmesi eser güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için her türlü tedbir ve önlem alınmaya başlanmıştır. Türkiye'de bu çalışma bir ilk."

GİRİŞ SAATİ DIŞINDA OTOMATİK KİLİTLİYOR

Yeni geliştirilen sistem sayesinde müzelerin en güvenli şekilde korunabileceğine dikkati çeken Karabayram, kültürel miras olan eserleri hırsızlıklara karşı korumak için ilki gerçekleştireceklerini söyledi.

Karabayram, müzelerde kullanılacak yeni kilit sisteminin optik okuyucularla çalıştığını belirterek, "Bu kilidi kimin ne zaman, hangi saatte açtığını sistemden görebiliyorsunuz. Bu kilit sistemiyle beraber artık siz eserde hangi gün saat kaçta açtığını, ne zaman kapattığını görüyorsunuz. Sistem o giriş saatinin dışında açmaya kalkarsanız otomatik olarak kendisini kilitliyor, bir daha o sistemi kimse açamıyor. Bu durumda mekanizmadan ana yönetici tarafından sistemin kurgulanması gerekiyor. Ören yerlerinde de kamera sistemleri kuruldu." diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:55
  1. müze
  2. güvenlik
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