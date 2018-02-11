Müzelerde ocak ayında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Ziyaretçi rakamlarının turizmde yükselen ivmeyi destekler nitelikte olduğu vurgulayan açıklamaya göre, geçen ay müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 yükseliş gösterdi. Toplam 877 bin 729 ziyaretçi sayısı ile son dört yılın en yüksek ocak ayı ziyaretçi rakamına ulaşıldı.

Ocak ayında müze ve ören yerlerinden elde edilen ücret ise 14 milyon 522 bin 578 lirayı buldu. Ocak 2018 dönemi ziyaretçi gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236 yükseliş görüldü. Bu rakamın 2011 yılından bugüne kadar elde edilen en yüksek ocak dönemi aylık gelir rakamı olduğu kaydedildi.