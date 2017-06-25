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Muvazzaf 12 asker tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında muvazzaf 11 subay ile 1 astsubay tutuklandı.

25 Haziran 2017 Pazar 18:34
Muvazzaf 12 asker tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli 11 subay ile bir astsubayın evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların adreslerdeki aramanın ardından 8 teğmen, 3 üsteğmen ve bir astsubayı gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 18:34
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Şanlıurfa
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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