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Mut’ta karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Palantepe ve Yukarıköselerli mahallelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen biri bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:41
Mut’ta karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi

İlçeye bağlı Palantepe Mahallesi’nde yaşayan Özgür, Sümeyye ve 11 aylık M.K.Ş. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 aylık bebek ise Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçeye bağlı Yukarıköselerli Mahallesi’nde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail, Fadime, Berra Elife ve Beytullah Kurt, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Berra Elife ve Beytullah Kurt, ilk müdahalenin ardından Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:41
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