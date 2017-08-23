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Mutlu ve Çapkın için hesap vakti! Yan yana oturdular...

FETÖ’nün "mülkiye" yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakim karşısına çıktı. İddianamede 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen Mutlu ve Çapkın'ın duruşma salonundaki sanık bölümünde yan yana oturmaları ve uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:27
Mutlu ve Çapkın için hesap vakti! Yan yana oturdular...

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin aralarında İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu ile İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakam hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsündeki Duruşma Salonlarında görülen celseye 13 tutuklu sanık getirildi. Mutlu ve Çapkın salondaki sanık bölümünde yan yana otururken, kimlik tespiti sırasında aralarında uzun süre sohbet etmeleri dikkat çekti.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin ardından mahkeme başkanı sanıklara haklarını anlatarak, iddianamedeki suçlamaları hatırlattı.

Mahkeme başkanı daha sonra sanıklara "Biz burada kimse hakkında ön yargıya sahip değiliz, bundan emin olabilirsiniz. İddianamedeki suçlama neyse savunmalarınızı ona göre yapınız. Savunmanızı detaya boğmayınız" dedi.

İlk olarak Kadıköy eski kaymakamı Birol Kurubal'ın savunması alınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanık Mutlu’nun arasında bulunduğu 8 sanığın ayrıca "Terörizmin Finansmanı Kanununa muhalefet" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kimler yargılanıyor?

Haklarında dava açılan 15 ismin tamamı şöyle:

İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, İstanbul eski Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, Hakkari eski Valisi Necmettin Kalkan, Çorum eski Valisi Nurullah Çakır, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, Şanlıurfa eski Valisi Yusuf Yavaşcan, Denizli eski Valisi Abdülkadir Demir, Muğla eski Valisi Fatih Şahin, Kadıköy eski Kaymakamı Birol Kurubal, Bağcılar eski Kaymakamı Erdal Çakır, Sancaktepe eski Kaymakamı Feyzullah Özcan, Pendik eski Kaymakamı Osman Tunç.
Öte yandan, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Jandarma ekipleri araçları durdurarak arama ve kimlik kontrolü yaptı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:27
  1. Hüseyin Avni Mutlu
  2. Hüseyin Çapkın
  3. FETÖ
  4. GÜNCEL Haberleri
  • SelimSelim3 sa önce
    Asın katilleri
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