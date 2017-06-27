'Mutlu Şehir' bayramda nüfusunun 5 katı turist ağırladı

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop, Ramazan Bayramı'nda tatilcilerin uğrak merkezlerinden oldu.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop'a yoğun ilgi gösteren tatilcilerin kentte en fazla ziyaret ettiği yerler Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ile Erfelek Tatlıca Şelaleleri olurken, Türkiye'nin en kuzey noktası İnceburun ve Akliman gibi turizm merkezlerini de çok sayıda kişi gezdi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, Sinop'un Ramazan Bayramı tatilinde yine yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri kentlerin başında geldiğini söyledi.

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanında doğal güzelliğiyle de insanların dikkatini çeken Sinop'un artık tam anlamıyla bir turizm kenti olduğunu anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Kent merkezi nüfusu 41 bin olan ilimize dört günlük sürede 200 binin üzerinde ziyaretçi girişi oldu. Bu rakamın her geçen yıl artarak devam etmesi turizmciler adına mutluluk verici. Bayram boyunca tüm turizm işletmelerimizde hemen hemen yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıldı. Eğlence merkezleri ve sahillerimizde yoğun kalabalıklar oluştu. Sinop adına gurur verici bir tablo. Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak gelen ziyaretçilerimize de bu mutluluğu yaşatmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü her geçen yıl ziyaretçi sayımız giderek artıyor."

Bu arada 53 bin aracın giriş yaptığı kentte mevcut otoparklar yetersiz kaldı. Emniyet ekiplerince kent girişinde durdurulan araçlar, kentin yerleşim birimi olmayan bölgelerine yönlendirildi. Ekiplerce hatalı park yapan sürücülere ise idari para cezası uygulandı.

Muhabir: Gökhan Gücüklüoğlu

Kaynak: AA