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Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 22 arttı

Kasım ayında Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 22 artış yaşandı.

29 Aralık 2017 Cuma 12:10
Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 22 arttı

Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre, kasımda Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,13 artışla 1 milyon 652 bin 795'e ulaştığını bildirdi.

Açıklamaya göre söz konusu yabancı turistlerin 16 bin 431'ini (yüzde 0,99) günübirlikçiler oluşturdu.

Kasımda yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller şu şekilde sıralandı:

1- İstanbul, yüzde 50,37 (832 bin 542) 
2- Edirne, yüzde 13,36 (220 bin 854) 
3- Artvin, yüzde 11,30 (186 bin 792) 
4- Antalya, yüzde 7,78 (128 bin 564) 
5- Ağrı, yüzde 2,73 (45 bin 079)

11 aylık artış yüzde 27,6 oldu

2017 yılı Ocak-Kasım dönemine bakıldığında ise yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,68 artışla 30 milyon 706 bin 245 oldu.

Bu kişilerin 359 bin 28'ini (yüzde 1,17) günübirlikçiler oluşturdu.

Ocak-kasım döneminde yabancı turistlerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller şu şekilde gerçekleşti:

1- İstanbul, yüzde 32,05 (9 milyon 841 bin 185)
2- Antalya, yüzde 30,56 (9 milyon 383 bin 831)
3- Edirne, yüzde 9,52 (2 milyon 924 bin 497)
4- Artvin, yüzde 8,05 (2 milyon 472 bin 23)
5- Muğla, yüzde 6,45 (1 milyon 979 bin 900)

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 12:10
  1. Turizm Bakanlığı
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. turist sayısı
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