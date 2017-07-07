Mutfakta ayı var!

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Colorado Springs kentinde yemek arayan ayı gece saat 23.00'te bir eve girdi.

Evde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, ayı birinci kattaki açık kalan penceresinden içeri girerek mutfakta yiyecek bir şeyler aradı. İki ayağının üzerinde durarak ilk önce buzdolabını açan daha sonra da diğer dolapları ve çekmeceleri karıştıran ayı evde geçirdiği 5 saatin ardından evin ön kapısından çıkarak gitti.

Ev sahibi şoke oldu

Bir süre sonra uyanan ev sahibi gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Evi karmakarışık bir şekilde gören ev sahibi hemen yetkililere haber verdi. İncelenen kamera kayıtları sonucunda, belirlenen ayının geçen günlerde de başka vukuatlarının olduğu ve bir başka eve de girerek çikolata ve dondurma aşırdığı tespit edildi. 375 kiloluk 'hırsız ayı' bulunarak etkisiz hale getirildi.