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Müteahhitliğe standartlık yolda

TSE ve İNTES tarafından yapılan müteahhitlik sektöründe yeni dönemin başlangıcı olacak protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterleri belirlenecek

29 Aralık 2017 Cuma 15:07
Müteahhitliğe standartlık yolda

Müteahhitlik sektöründe uzun zamandır beklenen ve yeni bir dönemin başlangıcı olacak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından yapılan protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterleri belirlenecek.

TSE ve İNTES, "Yapım Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterlilik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi" amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

İNTES tarafından konusunda yetkin kişilerce kurulacak çalışma grubu, yapım müteahhitliğinin kriterlerini belirleyecek. Kriterlerin yayımlanması ile birlikte belgelendirme süreci başlayacak.

AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren İNTES Başkanı Celal Koloğlu, belgelendirme sürecinin sıkı denetimlere tabi olacağını belirterek, "Müteahhitlik sektöründe TSE güvencesiyle şeffaf, güvenilir ve tarafsız bir sistem hayat bulacak." dedi.

"Sektörde kontrolsüz büyümenin önüne geçmenin zamanı geldi"

Celal Koloğlu, ülkede inşaat müteahhitliğinin kriterlerinin tam olarak tanımlanmamış olması, bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik ve lisans gibi belirleyici unsurların aranmamasının, sektörü, isteyen hemen herkesin girebileceği bir iş alanı haline dönüştürdüğünü söyledi.

Koloğlu, müteahhit sayısında net açıklanmış bir veri olmadığını ancak sayıları yüz binlerle ifade edilen müteahhit sıfatıyla iş yapan firma bulunduğunu aktararak, "Sektöre girişte bir sınırlama olmaması, işini gerektirdiği şartlara göre yapmayan müteahhitlerin varlık göstermesine neden oldu. Oysa ki müteahhitlik bir mühendislik alanıdır ve kutsal bir meslektir. Müteahhitler, mühendislik ve mimarlık eseri olan yaşam alanlarını inşa eden hayatın önemli aktörleridir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:07
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