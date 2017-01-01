Müteahhitler, sattıkları konuttan 5 yıl sorumlu

Tüketici hakları konusunda gerekli adımlar atılmasına rağmen toplum olarak sunulan bu haklardan haberimiz dahi yok. Konut sektörü de mağduriyetlerin yaşandığı alanlardan biridir. Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilmek için 2013 yılında müteahhit firmalara beş yıl garanti verme zorunluluğu getirilmiştir.

Müteahhitler, mülkün tüketiciye teslim tarihinden itibaren, o mülkten beş yıl sorumludur. Ev alan tüketicilerin evin ayıplı ve kusurlu taraflarını beş yıllık süre içerisinde müteahhit firmaya yaptırma hakkı vardır. Çünkü tüketici evin yapımında kullanılan demirin, parkenin veya boyanın ne kadar kaliteli olduğunu kestiremez. İkinci el mülk satışlarda ise satıcının ayıplı maldan sorumluluğu üç yıldan az olamayacak.