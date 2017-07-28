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Mut Kaymakamı Akyüz: Sorunları hep birlikte çözeceğiz

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, daire amirleri ve muhtarlarla birlikte istişare toplantısında bir araya geldi.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:12
Mut Kaymakamı Akyüz: Sorunları hep birlikte çözeceğiz

Mut Ziraat Odası konferans salonundaki toplantıda konuşan Kaymakam Akyüz, ilçeye bağlı mahallelerin güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerinin kendilerinin himayesinde olduğunu söyledi.

Bu tür toplantıları daha sık yapacaklarını belirten Akyüz, "Toplantımızda muhtarlarımızın sorunlarını dinleyip daire amirlerimiz bu sorunları not alarak çözümüne ilişkin adımlar atacak. Mut ilçesinin sorunlarını hep birlikte çözmeye çalışacağız. Bu yüzden toplumun tüm katmanlarıyla sürekli olarak bu toplantıları yapacağız. Muhtarlar idaremizin temel taşları ve demokrasinin kılcal damarlarıdır. Onların sorunlarına çare bulmak bizim görevimizdir" dedi.

Toplantıya katılan 102 mahalle muhtarı tek tek söz alarak sorunlarını dile getirdi. Daha sonra toplantı karşılıklı soru ve cevapla sona erdi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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