Musul'un geleceği ne olacak? İktidar çatışması başladı...

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un koalisyon güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgede iktidar boşluğunu kimin dolduracağına ilişkin de şimdiye kadar hiçbir düzenleme yapılmış değil.

DEAŞ karşıtı koalisyon içinde ABD gibi dış aktörlerin yanı sıra çok sayıda yerel grup bulunuyor ve bunlar DEAŞ'in bölgeden çıkarılmasının ötesinde çok farklı hedefler izliyorlar.

DW'nin haberine göre, şehirde Bağdat hükümetinin denetiminde bulunan güçler, Başbakan'a bağlı 'terörle mücadele' birimleri ayrıca Savunma ya da İçişleri Bakanlığı'na bağlı birlikler varlık gösteriyor. Ayrıca Şiilerin kontrolü altındaki "Halk Seferberlik Güçleri"ne bağlı çok sayıda yarı askeri milis grup bulunuyor. Bunların kimi İran bağlantılı kimi değil. Bunun dışında Kürt peşmergeler var.

Bunların bazıları Kuzey Irak'taki özerk Kürt Bölgesi'nde iktidarda olan Kürdistan Demokratik Partisi'ne mensup. Diğerleri ise Kürdistan Demokratik Partisi'nin rakibi konumundaki Kürdistan Yurtseverler Birliği adlı partiye bağlılar. Bir de yerel Sünni grupların oluşturduğu ve savaşa katılan milis grupları da var.

Berlin'deki Bilim ve Politika Vakfı'ndan (SWP) güvenlik uzmanı Rayk Hähnlein yaptığı açıklamalarda, "Belirgin olan tek şey, ağırlıklı olarak bir Arap kenti olan Musul'un uzun vadede Kürt ya da Şii milis grupları tarafından kontrol altında tutulamayacağıdır. Ama bu pratikte ne anlama geliyor, işte burası hâlâ belirgin değil" diye konuşuyor.



Musul'dan kaçanların bazıları Suriye Haseke'deki mülteci kampına sığınıyor

Uzmanlar bölgede savaşan Şii milislerin terhise yanaşmayacaklarını belirterek, bunların kendilerine büyük olasılıkla Suriye-Irak sınırı boyunca başka görevler üstlenmek isteyeceklerine dikkat çekiyorlar.

Güvenlik uzmanı Hähnlein Irak'taki Şii milislerin sayısını yaklaşık 100 bin olarak tahmin ediyor ve bunların bölgede nüfuzunu artırmak için yoğun çaba sarf eden İran ile güçlü ilişkileri olduğunu belirtiyor.



Yoğun insan hakları ihlalleri ve katliamlar ile gündeme gelen İran'a bağlı milislerin, bölgedeki Sünni yoğunluğu sona erdirerek, Lübnan'a kadar uzanan bir 'Pers devleti' projesini hayata geçirmek istediği ifade ediliyor.



