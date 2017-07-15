Musul’un batısı gazetecilere kapatıldı

Sputnik'e konuşan Irak ordusundan bir kaynak, "Sabah saatlerinde alınan karar, Musul'un iki yakasını birbirine birleştiren köprülerin gazeteciler ve sivillere kapatılmasını öngörüyor" dedi.

Ordunun bu kararı, gazetecilerin hayatını tehlikeye atmak istemediği için aldığını belirten kaynak, "Musul'un batı kısmını teröristlerden temizleme operasyonu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak yasağın birkaç gün sürebileceğini de sözlerine ekledi.