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Musul’un batısı gazetecilere kapatıldı

Irak ordusu, çatışmaların devam etmesi ve çok sayıda mayının olması nedeniyle Musul’un batı mahallelerine girişleri gazetecilere kapattı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:26
Musul’un batısı gazetecilere kapatıldı

Sputnik'e konuşan Irak ordusundan bir kaynak, "Sabah saatlerinde alınan karar, Musul'un iki yakasını birbirine birleştiren köprülerin gazeteciler ve sivillere kapatılmasını öngörüyor" dedi.

Ordunun bu kararı, gazetecilerin hayatını tehlikeye atmak istemediği için aldığını belirten kaynak, "Musul'un batı kısmını teröristlerden temizleme operasyonu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak yasağın birkaç gün sürebileceğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:26
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