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Musul’dan yeni infaz görüntüleri!

Irak’ın Musul kentinde “DEAŞ şüphelisi” olduğu iddia edilen sivillere yönelik gözaltılar devam ederken bir yandan da infaz görüntüleri sosyal medyada dolaşıyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:56
Musul’dan yeni infaz görüntüleri!

Yerel haber kaynakları, Irak’ın Musul kentinde “DEAŞ şüphelisi” olduğu iddia edilerek gözaltına alınan ve nereye götürüldükleri bilinmeyen sivillerin infaz edildiğini belirtiyor.

Mepa News’ta yer alan habere göre, kaynakların, sosyal medya hesaplarında dolaşan görüntülere dayandırdıkları bu iddiada, infaz edilenlerin sadece “DEAŞ şüphelisi” olduğu iddia edilerek gözaltına alınanlar olmadığı, aynı zamanda kentin batı yakasındaki çatışma ortamından kaçmayan çalışan sivillerin de infaz edildiği bildiriliyor.

Kaynaklar, infaz edilenlerin çoğunun genç yaşta erkeklerden oluştuğunu ifade ediyor.

“Meçhul Kahramanlar”

Irak’tan olduğu düşünülen bir sosyal medya hesabının paylaştığı fotoğrafta, su birikintisinin kenarında infaz edilmiş sivillerin görüntüleri yer alıyor.

Başlarından vuruldukları tahmin edilen kişilerin hepsinin elleri arkadan bağlanmış bir hâlde. Ayrıca, sivillerin bazılarının gözlerinin de bağlı olduğu görülüyor.

Ayrıca, sosyal medya hesabından paylaşımı yapan kişi, mesajının sonuna “meçhul kahramanlar” ifadesini de eklemiş.

“Şehit Ailelerine Hediyemiz”

Yerel kaynaklar, Musul’da gerçekleştiği belirtilen infazların sosyal medya üzerinden paylaşılan kısmına eklenen mesajda, Meçhul kahramanlar tarafından infaz edilen bu pisliklerin resmi, şehit ailelerine hediyedir.” ifadesinin yer aldığını aktarıyor.

“Sünni Gençleri Öldürüyorlar”

Bazı yerel medya kanalları ise sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajda, gerçekleştirilen infazlarla ilgili,“Musul’da DEAŞ bahanesiyle Sünni gençleri öldürüyorlar.”değerlendirmesinde bulundu. 

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:56
  1. DEAŞ
  2. Musul kenti
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