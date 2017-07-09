Musul'dan sonra Tuzhurmatu'ya operasyon başlayacak

Başbakan İbadi'nin de bugün yapacağı bir açıklamda Musul kent merkezinin tamamen IŞİD terör örgütünden temizlendiğini de ilan edeceğini belirten Cevdet, "Başbakan İbadi muhtemelen bugün önemli bir açıklmada bulunarak Musul eski kentin IŞİD'den temizleneceğini ilan edecektir. Musul'dan hemen sonra Irak'ın yer ölçümü ve nufus bakımından en büyük ilçesi olan Telafer kurtarma operasyonu da başlayacaktır'' dedi.