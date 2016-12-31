Musul'dan kaçan sivil sayısı 120 bine yaklaştı

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Irak güvenlik güçleri Musul’un doğusunda terör örgütü DEAŞ militanlarını temizleme operasyonunun ikinci safhasında üçüncü güne girdi. Çatışmalar gittikçe şiddetlenirken binlerce sivil de evlerini terk ediyor.

Irak Göç Bakanlığı söz konusu sivillerin düzenli ordu kontrolü altında sığınmacı kamplarına taşındığını ifade etti. Operasyonların başladığı 17 Ekim tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 114 bin sivil Musul’u terk etti.

Musul’daki çatışmalardan kaçan Iraklı vatandaş Amer Mahmoud verdiği röportajda “Yaşadığımız yerde iki ateş arasında kaldık. Biz Tahrir bölgesinde yaşıyoruz. Iraklı askerlerle militanlar arasında çatışma çıktı. Biz de Tahrir’den Kukjali’ye kaçtık. Sadece bazı kıyafetlerimizi alabildik” diye konuştu.