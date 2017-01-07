Musul'daki hava saldırısında 27 sivil öldü

Musul Operasyonları Mobil Hastaneler Genel Cerrahi Sorumlusu Dr. Ahmed Raid el Hamdani, "Görgü tanıklarından elimize geçen bilgilere göre, Musul'un doğu bölgesinde DEAŞ ile irtibatı olmayan ve sivillerin yer aldığı 10 araç koalisyona ait savaş uçakları tarafından hedef alındı." ifadelerini kullandı.



Hamdani, içinde sivillerin bulunduğu araçlar yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Musul'un güneydoğusundaki İbn el-Haysum Mahallesi'nde ise bir evin koalisyona savaş uçakları tarafından 3 füzeyle vurulduğuna değinen Hamdani, "aralarında kadın ve çocuklarının da bulunduğu 12 sivil hayatını kaybetti." dedi.



Koalisyon güçlerinden söz konusu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim'de Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.















