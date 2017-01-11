Musulda sıcak gelişme... 4 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak için Irak tarafından düzenlenen operasyonlarda dört mahallenin daha kontrol altına alındığı bildirildi.

Musulda sıcak gelişme... 4 mahalle DEAŞ'tan kurtarıldı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 18:09
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Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak için Irak tarafından düzenlenen operasyonlarda dört mahallenin daha kontrol altına alındığı bildirildi.

Irak Federal Polis Şefi Korgeneral Raid Şakir Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerine bağlı birlikler, Musul'un güneyindeki es-Selam ve es-Sahirun mahallelerinin tamamında denetimi sağladı." ifadesini kullandı.

Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarından Korgenereal Abdulemir Yarallah, Kentin kuzey kesiminde çıkan şiddetli çatışmalar sonucu "düşmanın ciddi zayiat" verdiğini ve 7 Nisan mahallesinin kurtarıldığını kaydetti.

Musul Operasyonları Komutanlığı'nda görevli subay Ahmed el-Cuburi ise Musul'un kuzeyindeki es-Sıddık mahallesinin ordu birliklerince DEAŞ militanlarından temizlendiğini ve bölgede arama çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı. Cuburi, terör örgütü DEAŞ'in bölgeden uzaklaştırıldığını ve mahalledeki yüzlerce ailenin tahliye edildiğini vurguladı.

Irak'ta geçen yıl ekim ayında başlatılan Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birliklerinin kentin doğu mahallelerinin yaklaşık yüzde 60'ını geri aldığı belirtiliyor.

 
EtiketlerMusulDEAŞIrak Federal Polis Şefi Korgeneral Raid Şakir CevdetMusul Operasyonları KomutanlığıKorgenereal Abdulemir Yarallah
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